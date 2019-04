Atalanta e non solo: Saint-Etienne e Getafe, possibili intruse al gran ballo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo l'Atalanta, a un punto dalla gloria, a un punto dalla Champions League e dal Milan. Dietro ha staccato le romane di tre lunghezze, adesso i tifosi della Dea sognano il grande obiettivo. In Europa, però, non sono i soli. Il ritorno più clamoroso sarebbe quello del Saint-Etienne: che nel 1976 è arrivato addirittura in finale di Coppa Campioni ma che manca dalla massima competizione europea dal 1982. L'ASSE è ora quarto in Ligue 1, davanti all'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia, con una rosa senza grandissime stelle eccezion fatta per i due trequartisti Khazri e Cabella. In mediana c'è l'esperienza di M'Vila, dietro quella di Subotic e Debuchy, tra i pali quella di Ruffier. Un progetto stabile, solido, quello allenato da Jean-Louis Gasset, che col suo 4-2-3-1 sta trascinando i Verts verso un sogno incredibile. In Premier League nessuna sorpresa: chiaro, qualche grande dovrà restare fuori, ma non c'è nessuna intrusa al momento ai piani altissimi e lo stesso vale per la Bundesliga dove ai primi sette posti ci sono di fatto le squadre attese, eccezion fatta forse per l'Hoffenheim che è nono. Tra le sorprese assolute, allora, c'è pure il Getafe in Liga: che è quarto, al momento, davanti a corazzate come Valencia e Siviglia. Allargherebbe addirittura il conto delle squadre di Madrid e provincia a tre, nella prossima Champions: è una squadra vergine della massima competizione, non lo sono semmai i suoi giocatori. Su tutti Mathieu Flamini, poi il terzino sinistro ex Roma, tra le altre, Vitorino Antunes. Una rosa questa sì senza stelle: davanti giocano il trentaseienne Jorge Molina, sei anni al Betis e una lunga gavetta in carriera, e il trentenne Jaime Mata, arrivato in estate dal Valladolid e che quattro anni fa giocava nel Lleida. Favole d'Europa. E non è neppure l'anno del Mondiale...