Atalanta, è strappo con Hateboer ma manca ancora l'offerta. Gasperini non farà barricate

Ultime sul futuro di Hans Hateboer da La Gazzetta dello Sport. "Il mio ciclo all'Atalanta è terminato, giusto andar" in un altro club per una nuova esperienza" ha detto il giocatore non più tardi di qualche giorno fa. Con un contratto rinnovato non da molto fino al 2023 - si legge - per andarsene Hateboer deve però portare un'offerta: se ci sarà, e dovesse essere ricevibile, è difficile pensare a barricate di Gasperini per trattenere un giocatore importante, ma comunque da zero gol e quattro assist in 32 presenze dello scorso campionato.