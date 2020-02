vedi letture

Atalanta, è successo ancora. I 'gol pesanti' di Pasalic trascinano la Dea verso la Champions

Un'altra rimonta, la seconda consecutiva. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini trionfa davanti al proprio pubblico nello scontro diretto contro la Roma grazie alla rete di Palomino - che nel primo tempo ha praticamente regalato il gol a Edin Dzeko - e al capolavoro di Mario Pasalic. Una remuntada ad un passo dal match con il Valencia che dà fiducia a tutto l'ambiente e permette agli orobici di pensare alla sfida di mercoledì senza troppi patemi.

È stata una partita a senso unico, forse con il risultato che non rispecchia ciò che si è visto in campo. L'Atalanta ha controllato durante tutti i 90', anche se la Roma è riuscita in qualche modo a spaventare la compagine del Gasp. Troppa Dea o giallorossi al di sotto delle aspettative? Ad ogni modo i nerazzurri hanno messo in scena l'ennesimo atto di un capolavoro che dura ormai da quattro anni.

CHE PAPU - È stata la classica partita in cui tutta la squadra è riuscita a gestire al meglio le fasi di gioco, gli errori dei singoli sono stati annullati da una prova collettiva difficile anche da analizzare. L'orchestra, però, funziona bene anche grazie al direttore. Il Papu Gomez si è preso la scena come fa ormai da molto tempo, i suoi strappi in mezzo al campo sono stati determinanti per creare la superiorità numerica e mandare in crisi il centrocampo dei capitolini. Giocate e dribbling, con accelerazioni improvvise che hanno spaccato in due il match.

I GOL PESANTI DI MARIO PASALIC - Il rigore in movimento calciato a fil di palo nella sfida di Firenze aveva portato qualche malumore di troppo. Un giocatore che si inserisce in questo modo deve assolutamente migliorare negli ultimi 16 metri. Detto fatto, Mario Pasalic entra in campo e in 19'' butta giù il Gewiss Stadium con un gol pazzesco, a giro sul secondo palo. Con il pallone in gioco da 12'' il croato ha dato una spallata alle critiche e ha segnato l'ennesimo gol pesante, come con Brescia e Manchester City. È successo ancora una volta, la Dea rimonta e fa un passo deciso verso la prossima Champions League. Con la testa a quella attuale, c'è un ottavo di finale (non impossibile) in cui tutto può succedere.