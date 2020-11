Atalanta, ecco chi ha recuperato. Gasperini: "Tre in dubbio, Djimsiti e Toloi a disposizione"

vedi letture

Non solo l'assenza di De Roon e Gosens. Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Liverpool, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato anche dei calciatori recuperati per il match di Champions League di domani: "Saranno fuori De Roon e Gosens, per il resto abbiamo buone speranze di recuperare un po' tutti. Non ci sono particolari lesioni muscolari, un po' di affaticamento per Romero, Hateboer e Palomino, ma ci sono chance di recupero. Djimsiti e Toloi hanno recuperato".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Gasperini.