© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A mercato concluso, i 20 club di Serie A hanno comunicato la lista che comporrà la rosa a disposizione del tecnico per la stagione 2019/2020. Nel corso del campionato sarà poi possibile schierare senza limiti qualsiasi calciatore under 22 (i nati dal 1997 in poi). Di seguito la lista dell'Atalanta: appena 21 calciatori a disposizione, serviranno innesti dal vivaio. O dagli svincolati.

Atalanta 2019-2020 - 19 giocatori + 3 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Francesco Rossi, Marco Sportiello

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Pierluigi Gollini, Andrea Masiello

Altri elementi della rosa: Rafael Toloi, José Luis Palomino, Berat Djimsiti, Robin Gosens, Hans Hateboer, Timothy Castagne, Remo Freuler, Marten De Roon, Ruslan Malinovskyi, Mario Pasalic, Alejandro Gomez, Josip Ilicic, Duvan Zapata, Luis Muriel, Simon Kjaer

Under 22: Guilherme Arana, Roger Ibanez, Musa Barrow