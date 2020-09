Atalanta, ecco Miranchuk: "Tutti si sono innamorati di come gioca questa squadra"

'Tra migliori d'Europa, voglio ambientarmi per dare una mano'

(ANSA) - BERGAMO, 04 SET - "L'Atalanta è una delle squadre migliori e più interessanti d'Europa: la conoscono tutti, sono felice di farne parte". Aleksey Miranchuk, appena ufficializzato, ha espresso le prime impressioni (in russo, coi sottotitoli) ai canali ufficiali del club nerazzurro: "Voglio diventarne parte integrante per crescere e vincere titoli - ha proseguito -. L'ho seguita in Champions, dove è arrivata lontano: tutti ne sono innamorati per il gioco offensivo, guardarla è un piacere". Il trequartista mancino ex Lokomotiv Mosca, classe 1995, evita di farsi l'autoritratto da giocatore: "Non amo definirmi, penso sia mio dovere dare il meglio in campo: il campionato italiano è pieno di top player e per me è il coronamento di un sogno". Miranchuk fissa gli obiettivi personali, prima di salutare i tifosi in italiano: "Voglio ambientarmi subito e seguire i consigli di mister Gasperini per dare una mano alla squadra - chiude -. Bergamo mi piace molto, forza Atalanta!". (ANSA).