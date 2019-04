Serie A, live dai campi - Roma, out De Rossi. Napoli, torna Albiol

Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della prossima giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi: ATALANTA 17.00 - La formazione di Gasperini scende in campo questa sera contro l'Empoli nel posticipo di campionato. BOLOGNA 16.40...