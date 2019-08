Atalanta, esterno cercasi: da Laxalt e Sabaly fino allo svincolato di lusso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da Tuttosport il primo obiettivo per il mercato dell'Atalanta è quello è l'esterno di centrocampo e i nomi sono sempre quelli: da Sabaly del Bordeaux a Laxalt del Milan (ma solo se i rossoneri accettano la formula del prestito). No è da escludere l'ipotesi di uno svincolato di lusso, emulando un po' quanto fatto per il difensore centrale Martin Skrtel.