Atalanta, fari sul Benevento. Piacciono Brignola e Sandro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Atalanta sta valutando un doppio colpo dal Benevento per la prossima stagione. Nel mirino c'è Sandro, ex Tottenham nonché capitano dei campani in questa seconda parte di stagione, oltre a Brignola, attaccante esterno classe 1999 che piace, e molto, anche alla Fiorentina. A riportarlo è Tuttosport.