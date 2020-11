Atalanta, finalmente Ilicic: rigore decisivo al 90', lo sloveno torna al gol in nazionale dopo un anno

Finalmente è tornato. Josip Ilicic, dopo un periodo difficilissimo, ha ritrovato la rete nel match contro il Kosovo. L'attaccante dell'Atalanta ha giocato tutti i 90' in Uefa Nations League: un anno per tornare al gol in nazionale, l'ultima rete risale alla sfida con la Polonia, valida per le qualificazioni all'Europeo. Gol importantissimo per la Slovenia, ma soprattutto per il morale: ora il numero 72 dovrà ritrovare il sorriso anche il serie A, ma la strada intrapresa è quella giusta.