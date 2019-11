Atalanta, fioccano le insufficienze, una grave: i voti di TMW

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

ATALANTA-CAGLIARI 0-2 - 32' aut. Pasalic, 58' Oliva



Gollini 6.5 - Può poco sulle due reti, evita un passivo persino peggiore salvando nel finale su Nandez.

Toloi 5 - Sembrava destinato a riposare, invece c'è e soffre la velocità e l'inventiva di Joao Pedro. Prova nella ripresa a dare una mano in avanti, ma non basta.

Djimsiti 6 - Un pomeriggio complicato nel quale però prova a salvare la baracca con un provvidenziale intervento su Rog e una conclusione di Castro da pochi passi.

Palomino 5 - Simeone lo porta a spasso per tutto il tempo, è maldestro nell'occasione della punizione di Lykogiannis finita in rete.

Castagne 6 - Inizia a destra, prosegue a sinistra. Costringe Lykogiannis al fallo e crea la prima occasione dell'Atalanta. Sullo 0-0 è provvidenziale su Joao Pedro. È uno dei pochi a salvarsi.

Freuler 5 - Perde molti duelli, i sardi vanno a un'altra velocità e per lui è un pomeriggio da dimenticare.

Pasalic 5 - L'autorete è il culmine di una prestazione tutt'altro che indimenticabile. Poco propositivo, non riesce nemmeno a porre rimedio all'infortunio.

Gosens 5.5 - 45 minuti dove non punge e anzi vede Cacciatore sfuggirgli in un paio di occasioni. (dal 46' Hateboer 6 - Entra e prova a dare la sveglia. Sulla destra fa il suo, andando anche in fondo rendendosi pericoloso).

Gomez 5.5 - Ha solo un tempo a disposizione, nel quale rimane imbrigliato nella rete cagliaritana. Tira fuori dal cilindro il jolly, trova la traversa. L'espulsione di Ilicic portano Gasperini a sacrificarlo. (Dal 46' Malinovskyi 6 - Entra con la giusta cattiveria ed è forse l'unico che tenta realmente la riscossa).

Ilicic 4 - Il genio lascia spazio alla sregolatezza. Inutile fallo di reazione su Lykogiannis in un momento di grande difficoltà dell'Atalanta. Lascia i suoi in 10 per più di un tempo.

Muriel 5 - Il colombiano ci ha abituati a grandi lampi e ingiustificati letarghi. Oggi abbiamo visto la sua seconda faccia. (Dal 78' Barrow sv).