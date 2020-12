Atalanta-Fiorentina 3-0, le pagelle: Malinovskyi torna al gol. Dragowski unico a salvarsi

ATALANTA-FIORENTINA 3-0

Marcatori: 43’ Gosens, 54’ Malinovskyi, 62’ Toloi

ATALANTA

Gollini 6,5 - Una parata nel primo tempo come sliding doors della sfida. Tocco fondamentale e sfera prolungata sulla traversa: un valore aggiunto per una squadra ancora in convalescenza.

Toloi 7 - Si propone molto, soprattutto al termine del primo tempo è uno dei più propositivi. La partita si mette sui binari giusti e nella ripresa c’è gloria anche per il brasiliano, che da due passi sigla il 3-0.

Romero 6,5 - Si piazza su Vlahovic e non lo molla praticamente mai. Con le buone, ma soprattutto con le cattive. Si rende pericoloso in avanti, per poco non trova il gol. (Dal 74’ Palomino 6 - Buon approccio al match, gestisce senza nessun problema).

Djimsiti 6,5 - Concreto e pratico, non bada moltissimo alla forma. Meno leggerezze rispetto alla partita di Amsterdam, rimane concentrato fino al termine del match. Si inventa l’assist per il terzo gol.

Hateboer 6 - Ci prova tanto, se non c’è spazio lo crea con qualche buona accelerazione. Nella ripresa cala i giri del motore, si limita ad aiutare i suoi a non subire gol.

De Roon 5,5 - Sull’impegno nulla da aggiungere, anzi. La forma fisica è però in calo e si vede: scarico e poco lucido, sbaglia diversi palloni. Anziché forzare preferisce il passaggio all’indietro.

Freuler 6,5 - Mette la firma sulla prima occasione, si inserisce coi tempi giusti e per poco non trova il gol. In mezzo al campo domina, recupera un gran quantitativo di palloni.

Gosens 7 - Inutile girarci troppo intorno: quando entra in area di rigore diventa devastante. Fa fatica, ma a un minuto dalla fine della prima frazione entra nell’area piccola e trova il gol che spacca la sfida. (Dall’ 81’ Mojica 6 - Fa rifiatare Gosens, si limita a fare il suo visto il risultato già in cassaforte).

Malinovskyi 7 - Ha tanta voglia e si vede sin da subito. Il primo tempo lo utilizza per prendere le misure, nella ripresa si inventa un gran gol su calcio di punizione. (Dal 74’ Muriel 6 - Non entra bene in campo, perde troppi palloni).

Pessina 5,5 - Le scorie di Champions si fanno sentire. Sbaglia troppi palloni, spesso arriva in ritardo: tanta corsa, ma la prestazione è insufficiente. (Dall’89’ Gyabuaa s.v.).

Zapata 7 - Non è in un buon momento di forma, ma lotta e fa a sportellate contro un cliente scomodo come Milenkovic. Concretizza poco: una volta tira su Dragowski, sul secondo colpo di testa il numero 69 si supera. Entra però in due azioni decisive: si inventa l’assist per il gol di Gosens e si procura la punizione per il 2-0. (Dall’ 81’ Lammers 6 - Vuole conquistarsi la titolarità sul campo e lo fa con un tiro pericoloso allo scadere. Gasp ha una buona opzione lì davanti.).

All. Gasperini 6,5 - Non schiera Gomez, ma se la gioca col doppio trequartista. La mossa paga soprattutto col passare dei minuti. Non solo, quello di oggi pomeriggio è il quinto clean sheet stagionale. Ancora una volta i risultati gli danno ragione.

FIORENTINA

Dragowski 6,5 - La Fiorentina prende tre gol. Senza di lui, soprattutto nel primo tempo, ne avrebbe incassati 7.

Venuti 5 - Titolare a sorpresa nella linea a quattro di Prandelli. Dalla sua parte passa Gosens in occasione del vantaggio della Dea. La sensazione sempre più forte è che in A faccia molta fatica.

Milenkovic 5 - Prende in carico Zapata e lo gestisce abbastanza bene nonostante il colombiano crei comunque dei pericoli. Non salta inspiegabilmente in barriera in occasione del gol di Malinovskyi.

Pezzella 5 - Guida il reparto con il compito di contrapporsi alle incursioni di Pessina e Malinovskyi. Nella ripresa gli avversari si moltiplicano come sotto un sortilegio. E anche il capitano va in difficoltà.

Biraghi 6 - L’Atalanta occupa con costanza e personalità le corsie e l’ex Inter non sfigura. Prezioso anche in fase di copertura in più di un’occasione. (dal 72’ Barreca SV )

Lirola 5 - Schierato esterno di centrocampo. Essendo però un terzino di nascita in avanti si vede poco. Troppo poco. (dal 58’ Callejon 5 - Entra con la squadra sotto e dopo 5’ ne prende un altro. Prova un paio di uscite ma niente di più)

Pulgar 5,5 - Nella prima frazione battaglia con la tosta mediana atlantina. Con Amrabat regge l’urto nonostante la differenza di caratura fra i due reparti. (dal 45’ Castrovilli 5 - Entra con la squadra sotto di un gol e nel giro di 15’ il passivo triplica. Prova qualche giocata ma si dimostra in debito di condizione e con i nervi a fior di pelle)

Amrabat 5 - Prima frazione comunque positiva. Nella ripresa affonda come il resto della squadra.

Eysseric 5 - Altra sorpresa sulla fascia mancina del 4-4-1-1 dei viola. Un paio di buoni spunti ma alla prima da titolare in stagione non si può certo pretendere molto altro. (dal 58’ Ribery 5- Stesso discorso di Callejon. La squadra è sotto e il morale è pure più giù. Il francese non ci accende ed è normale)

Bonaventura 5,5 - E’ ovunque e lotta su tutti i palloni. Spesso però dà l’impressione di essere il solo a crederci almeno fino a quando era lecito farlo. In avanti, però, anche lui non si vede praticamente mai.

Vlahovic 5,5 - Unico riferimento offensivo. Lotta da solo con tutta la difesa orobica. Un’azione spettacolare nel primo tempo che obbliga Gollini al miracolo. Poi tanto movimento ma zero pericoli. (dal 70’ Kouame 5,5 - Prova a dare un riferimento in avanti diverso da quello di Vlahovic. Lottare contri i corazzieri di Gasp però si dimostra comunque complicatissimo)

All. Prandelli 5 - Si presenta a Bergamo con un insolito 4-4-1-1 e la squadra sembra reggere bene la prestanza atletica e di personalità dell’Atalanta. Al 43’ però il gol di Gosens scioglie, però, ogni buon proposito come un ghiacciolo a ferragosto. E il punto è proprio questo: la Fiorentina ha i giocatori, ha un tecnico che sta tentando di trovare la quadratura, ma non sembra avere un briciolo di personalità per riuscire a mettere tutto questo in pratica.