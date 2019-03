Atalanta-Fiorentina non delude: primo tempo show, 2-1 all'intervallo

© foto di www.imagephotoagency.it

Atalanta-Fiorentina non delude le aspettative. Dopo il 3-3 in Coppa Italia, il primo tempo della gara di oggi finisce infatti 2-1 per i nerazzurri. Succede di tutto, in campo e fuori.

La gara si apre coi cori dei tifosi di casa contro Chiesa, ma anche con 15 minuto di sciopero delle curve e striscioni volti a chiedere verità su quanto accaduto con le forze dell'ordine a Firenze. Al tredicesimo invece gli spalti si uniscono nel ricordo di Davide Astori: emozione tra i tifosi ma anche tra i giocatori, con Ilicic e tanti altri in lacrime.

Sul campo, a partire bene è la Fiorentina: dopo 3 minuti De Roon regala palla a Muriel, che ringrazia, dribbla Djimsiti e incrocia di sinistro alle spalle di Gollini. Poi arriva l'Atalanta: è proprio Ilicic a trovare il gol del pari, complice una deviazione decisiva di Biraghi. Il 2-1 è tutto farina del sacco del Papu Gomez, che salta Simeone e Milenkovic a centrocampo, si invola verso la porta avversaria, mette a sedere Pezzella e batte Lafont. Molto sollecitati i due portieri, in un primo tempo divertente e giocato all'attacco da entrambe le squadre. Al 45' è 2-1 per l'Atalanta.