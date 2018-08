Atalanta, freccia Rigoni: arricchito l’attacco di Gasperini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una freccia in più per Gasp. Ecco Emiliano Ariel Rigoni, 25 anni, argentino, molta effervescenza, ala destra, piede preferibilmente mancino ma anche con il destro sa cavarsela, buona facilità di corsa e discreta versatilità che gli consente di essere utile in diverse zone del campo, riporta La Gazzetta dello Sport. Un acquisto importante perché non si tratta di una semplice alternativa: Rigoni ha caratteristiche diverse dagli altri giocatori offensivi dell’Atalanta. L’anno scorso nello Zenit di Roberto Mancini ha giocato prevalentemente da ala destra del 4-3-3 o, meno spesso, da esterno destro del 4-4-2: comunque il compito che gli veniva chiesto era quello di saltare l’uomo e creare pericoli.