Atalanta, Freuler: "Bene per 60/70 minuti. Il gol incassato ci farà tenere alta l'attenzione"

Fra i giocatori andati in gol ieri sera a San Siro nella notte del 4-1 con il quale l'Atalanta ha regolato il Valencia nell'andata degli ottavi di finale di Champions League c'è anche Remo Freuler. Il centrocampista della Dea ha rilasciato alcune dichiarazioni nel dopopartita ai canali ufficiali del club orobico: "Il mio gol è stato bellissimo, ma la cosa più bella è la vittoria. Non mi aspettavo un tiro del genere. Sono contento. La partita? Abbiamo fatto un'ottima partita per 60'/70' poi abbiamo iniziato a sbagliare troppi errori e loro sono andati in gol e ci dispiace. Questo gol subito ci farà tenere alta l'attenzione per il ritorno perché davanti hanno qualità e dobbiamo avere chiaro in testa che non abbiamo fatto ancora nulla".