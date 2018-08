Atalanta, Freuler: "Campo disastroso, preoccupa per il nostro gioco"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Remo Freuler, centrocampista dell'Atalanta, alla vigilia del match contro il Copenaghen è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Finora abbiamo giocato bene, ma ora contano queste partite. Noi vogliamo andare ai gironi, abbiamo lavorato per questo l'anno scorso. Il Copenaghen è la miglior squadra di Danimarca, mi aspetto una squadra forte, ma noi sappiamo cosa fare e vogliamo vincere".

C'è grande entusiasmo. "Finora sono andate bene tutte le partite, ma per adesso in Europa non abbiamo fatto nulla. Queste due gare contano tantissimo perché vale tutto dai gironi".

Il campo non sarà dei più semplici. "Abbiamo visto che il campo è quasi un disastro, l'abbiamo visto anche in Sassuolo-Inter, sono scivolati tutti. Per il nostro gioco è importante che il pallone scivoli velocemente, per questo mi preoccupa un po'".