Atalanta, Freuler: "Campo disastroso, preoccupa per il nostro gioco"

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RABIOT, ACCORDO CON IL BARCELLONA. SI ATTENDE RIALZO DEL PSG, LA JUVE RESTA ALLA FINESTRA. MILAN, TRE OBIETTIVI IN BRASILE. HALILOVIC POTREBBE LASCIARE SUBITO MILANO, MENTRE CANDREVA VUOLE RESTARE. IAGO FALQUE, SIVIGLIA IN PRESSING. E NIANG VUOLE TORNARE IN FRANCIA. MARCHISIO, FUTURO...
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