Atalanta, Freuler: "Champions, possiamo farcela. Voglio la Coppa Italia"

Il centrocampista dell'Atalanta Remo Freuler ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Lo svizzero ha parlato della doppia sfida con la Lazio, in campionato ed in finale di Coppa Italia:" Saranno due gare molto dure perché affronteremo una squadra forte che, con due vittorie tra Coppa Italia e campionato, si è ripresa dopo un periodo complicato. Se non stai bene, è difficile battere la Sampdoria a Genova come hanno fatto loro. La Lazio Ha elementi di qualità e forti nel palleggio, ma in generale direi che si tratta di una formazione equilibrata che davanti ha gente capace di segnare tanto e in difesa può contare su un’organizzazione importante. Contro la Lazio c'è in palio un po' di Champions. Mettiamola così: un pareggio domani per poi trionfare in finale contro la squadra di Inzaghi".

"La Champions? La classifica dice che a quattro giornate dalla fine siamo lì, in piena corsa, visto che siamo quarti. Questo dimostra che siamo forti e che possiamo farcela. Il terzo posto dell'Inter? Dipende da loro… Se le vincono tutte, per noi non c’è niente da fare. Ecco perché dico che dobbiamo pensare solo a conquistare più punti possibili, senza distrarci guardando il calendario o pensando ai risultati delle altre. Chi fa più paura per la qualificazione alla prossima Champions? Rispetto alla domanda che mi avete fatto sull’Inter, in questo caso il discorso è rovesciato: se le vinciamo tutte, nessuno può prenderci… In queste ultime 4 gare per noi conteranno solo i risultati dell’Atalanta".

"Se penso già alla finale di Coppa Italia? Sinceramente no. In carriera io non ho vinto niente e sogno di alzare quel trofeo, ma siamo in corsa anche per la qualificazione alla Champions. Giocheremo per vincere sempre in campionato e poi penseremo alla Coppa. Non faccio calcoli e non scelgo: ho grande fiducia in questa Atalanta".