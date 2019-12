Atalanta, Freuler: "Difficile affrontare il Verona, Pasalic migliorato in tutto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista dell'Atalanta Remo Freuler ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Verona: "In cosa è migliorato Pasalic? Credo in tutto ma era già in tutte le cose. Quest'anno con la Champions abbiamo tante partite, sta crescendo molto e aiuta molto la squadra".

Che Verona ti aspetti?

"E' sempre difficile affrontare una squadra di Juric perchè lui gioca come il nostro allenatore. Sono tosti, corrono e anche fisicamente sono pronti".