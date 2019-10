Atalanta, Freuler dopo il ko: "Alziamo la testa, ora 3 punti in campionato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista dell'Atalanta, Remo Freuler, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club nerazzurro commentando il pesante ko subito in Champions League (5-1) per mano del Manchester City: "Dopo i primi 20' in cui abbiamo giocato bene, abbiamo preso due gol ravvicinati e forse è venuta un po' meno la fiducia. Eravamo partiti nel modo giusto, ma non basta giocare 30', in Champions così come in campionato".

Il pesante 5-1? "Dobbiamo guardare avanti, alzare la testa e puntare già ai tre punti nella prossima partita di campionato".

Rammarico per il tuo gol annullato? "Peccato, ma alla fine il 4-2 probabilmente non sarebbe servito a molto per tornare in partita".