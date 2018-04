Atalanta, Freuler: "Europa? Meglio il sesto posto. Barrow bravo e serio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Remo Freuler, centrocampista dell'Atalanta, parla al Corriere di Bergamo commentando il momento della squadra bergamasca, in piena volata Europa League: "I gol? Ogni giocatore vuole segnare, spero di farlo ancora. Soprattutto se aiuterà l’Atalanta a raggiungere il suo obiettivo. L'Europa? Meglio, il sesto posto. Secondo me con sei o sette punti nelle ultime quattro gare possiamo ottenerlo. Peccato per alcuni passi falsi in casa, altrimenti oggi eravamo più tranquilli. Gosens? Lui e gli altri ragazzi ci stanno dando una grossa mano. E sono migliorati tantissimo. Quello che ha avuto la crescita più importante è proprio Robin. Sia a livello tattico che tecnico e di personalità. Barrow? Lui è molto bravo e si allena seriamente. Deve continuare con questo atteggiamento. Il futuro? Io sto bene a Bergamo e ho un lungo contratto che mi lega alla società. E poi, dico che è sempre più difficile andarsene via dall’Atalanta perché è da due stagioni che è là in alto. E questo conta molto nelle valutazioni di un giocatore".