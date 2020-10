Atalanta, Freuler: "La partita col PSG? L'ho rivista, ma oggi pensiamo al Midtjylland"

Remo Freuler, centrocampista dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida contro il Midtjylland:

Dopo il sorteggio avete pensato alla partita contro il Copenaghen?

"Era una partita che potevamo vincere, ma alla fine siamo stati eliminati. Le squadre danesi sono tatticamente e fisicamente molto forti. Abbiamo preparato al meglio la sfida, ma vediamo domani in campo".

Le è capitato di ripensare a quel finale col PSG?

"Ho rivisto la partita, ma da un certo punto in poi devi guardare in avanti. Oggi siamo qui in Danimarca, domani ci aspetta una partita importante: se pensiamo a tre mesi fa vuol dire che non ci siamo preparati bene".

Qual è il vostro obiettivo minimo?

"E difficile dirlo, ti devi porre obiettivi ma rimangono quelli di gruppi. Domani c'è la Champions, vogliamo vincere: gli obiettivi rimangono tra noi".

Quanto vi manca giocare davanti al vostro pubblico?

"Ci manca tanto giocare davanti ai nostri tifosi, è una cosa che ci manca molto".