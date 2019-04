© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Napoli per la Champions League matematica, l'Atalanta per cullare ancora un po' il sogno legato alla stessa competizione. Al San Paolo prima del posticipo ha parlato Remo Freuler per parlare di questa sfida ai microfoni di Sky Sport: "Giochiamo contro una squadra forte e vogliamo fare il massimo. Non abbiamo paura, altrimenti non venivamo. Ho visto la partita con l'Arsenal, peccato che sia uscito il Napoli. Ma noi dovremo fare la nostra partita".