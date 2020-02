© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista dell'Atalanta, Remo Freuler, ha analizzato così ai canali ufficiali della Dea la vittoria odierna con la Fiorentina: "È stato bello vincere oggi, ci portiamo a casa tre punti importanti. La Fiorentina ha iniziato bene, spingendo tantissimo, poi però siamo stati noi a prendere la partita in mano. Nell'intervallo, nonostante fossimo in svantaggio, ci siamo detti che avremmo potuto ribaltare tutto. Così è stato, la rimonta è stata meritata. Ora ci aspetta una gara clou con la Roma, vogliamo vincere e conquistare altre punti preziosi. Se giochiamo come oggi, diventa difficile per tutti affrontarci".