Remo Freuler è pronto a essere protagonista anche nella prossima stagione con la maglia dell'Atalanta e ai microfoni di Tuttosport ha parlato della voglia della squadra di fare ancora meglio rispetto all'anno scorso. Il centrocampista ha commentato anche il lavoro della società nel mercato in entrata, definendo Muriel e Malinovskyi fortissimi. Parole anche sulle trattative in uscita: "Fra i titolari solo Mancini è andato via - ha dichiarato il centrocampista - un bel segnale da parte della società. Possiamo giocarcela con tutti".