Atalanta, Freuler: "Siamo in corsa su due fronti. Inutile fare calcoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Remo Freuler, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "A Bergamo a volte facciamo più fatica ma è una cosa difficile da spiegare considerando inoltre un pubblico speciale che spinge fino al 90’, ma non vanno dimenticati gli episodi. Con il Chievo, per esempio, abbiamo avuto varie chance per andare in vantaggio, poi ha segnato Meggiorini. E non è sempre facile rimontare. In campionato giocheremo altre 5 partite in casa (2 a Reggio Emilia, n.d.r.), 6 con la Coppa Italia. Vogliamo vincerne il più possibile, a partire da quella col Bologna. Tre successi consecutivi non possono essere un caso. Il Bologna è compatto e ha elementi forti, soprattutto in mediana e davanti. Con Mihajlovic ha cambiato ritmo. Affronta l’avversario con il giusto atteggiamento, non si chiude e se la gioca faccia a faccia. Sarà un impegno complicato, ma per noi i 3 punti sono fondamentali. Siamo in corsa in due competizioni. È tutto in palio, inutile fare calcoli e scegliere l’una o l’altra strada. Pensiamo a un match alla volta, sperando di giocare come a Parma. Fisicamente ci siamo, lo abbiamo dimostrato anche domenica. Nonostante un pomeriggio caldo, nella ripresa siamo venuti fuori alla grande. Questo è un segnale molto indicativo, vuol dire che finora abbiamo lavorato nel modo corretto. Siamo a -4 dalla Champions League, le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro. Si può essere terzi o quarti, come fuori da tutto. E non dimentico Sampdoria e Torino. Chi sbaglierà di meno, arriverà lontano. Mercato? In Italia se ne parla fin troppo, ma la cosa non mi tocca. Sono concentrato sull’Atalanta e sui traguardi che abbiamo davanti".