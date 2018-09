Atalanta, Gasp: "Col Milan bella reazione. Toro costruito per l'Europa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Col Milan ho visto cose positive a partire dalla reazione, abbiamo lottato fino alla fine e questo è un segnale molto importante sotto l’aspetto mentale. La squadra ha mostrato una gran voglia di fare risultato, su queste basi possiamo costruire". Parole e pensieri di Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino. "In questo momento - prosegue - abbiamo bisogno di trovare solidità, dobbiamo ancora migliorare su diversi aspetti. Domani sarà fondamentale entrare in campo con la giusta mentalità e una gran voglia di vincere. Il Toro è un’ottima squadra, costruita per raggiungere l’Europa: credo che domani sarà una partita equilibrata".