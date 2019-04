Atalanta, Gasp: "Il Napoli ci aiuta a non aumentare l'attesa per i Viola"

Fonte: Atalanta.it

© foto di Giacomo Morini

Mister Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa a due giorni da Napoli-Atalanta, gara valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A TIM 2018-2019.

"Dobbiamo cercare di recuperare in trasferta i punti persi in casa con l'Empoli - ha esordito il tecnico nerazzurro -, a cominciare dalla partita di Napoli. Sappiamo di affrontare una squadra di valore, ma abbiamo le carte per fare bene anche su un campo difficile come il San Paolo".

Di fronte un Napoli reduce dall'eliminazione dall'UEFA Europa League: "Mi aspetto un Napoli forte a prescindere, è necessaria una grande prestazione per fare risultato al San Paolo. Il Napoli gioca bene a calcio, se non sei compatto contro di loro rischi di non fare una buona gara. Le tre partite in una settimana non sono un problema: le abbiamo affrontate bene già altre volte".

Dopo Napoli ci sarà la semifinale di Coppa Italia con la Fiorentina. "Per noi è importantissima la coppa, ma è importantissimo anche il campionato: non potendo fare distinzioni, ci giochiamo tutto al massimo. E avere una partita così importante come questa di Napoli, può aiutarci a non aumentare l'attesa in vista della semifinale".