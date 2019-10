Atalanta, Gasp: "In una striscia così, tutte le gare sembrano difficili"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa di oggi , Gian Piero Gasperini ha parlato anche del ciclo di ferro che attende la sua Atalanta. "Quando inizi una striscia così tutte ti sembrano difficili, pensiamo ad una gara per volta. Partiamo da una per volta, poi anche con Udinese e Cagliari non sarà semplice. In Champions League incontriamo il Manchester, dunque non ci resta che iniziare. Abbiamo un calendario così, cercheremo di sfruttare al meglio anche il fattore campo. Siamo molto concentrati sul campionato, al di là delle difficoltà o dei momenti sappiamo che possiamo fare buone prestazioni".