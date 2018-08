Atalanta, Gasp sorride: "Se alziamo l'asticella puntiamo alla Champions"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Scherza ma tracciando con chiarezza le ambizioni della sua Atalanta Gian Piero Gasperini. Il tecnico della Dea, in vista della sfida di oggi contro il Frosinone, ha risposto così a una domanda sull'eventuale "asticella da alzare" dopo due anni consecutivi in Europa League: "Se la alziamo significa che puntiamo alla Champions". Una battuta, non certo un obiettivo da sventolare ai quattro venti. Sorrideva di gusto il Gasp, rispondendo ai colleghi di Bergamo, ma tra una risata e l'altra sa che ha la squadra per stupire ancora e considerando il suo carattere più che ambizioso, punterà a mettere i bastoni tra le ruote alle big. Anche a quelle per cui la Champions è davvero un obiettivo da raggiungere.