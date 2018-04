Atalanta, Gasperini: "3 punti con la Spal per compensare ultima sconfitta"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro la SPAL: "Con la Samp atteggiamento e impegno sono stati sempre al massimo, pur in una serata non delle migliori. Ripartiamo dagli errori commessi per finire al meglio il campionato. Gare così ravvicinate ti danno la possibilità di ripartire subito. Ora testa alla Spal, una vittoria in trasferta ci farebbe recuperare quanto perso in casa. Con la Spal mi aspetto una gara difficile perché sarà importante sia per noi che per loro. Servirà massima attenzione per continuare a perseguire i nostri obiettivi".