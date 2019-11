Atalanta, Gasperini: "80 minuti senza cambi? Ho visto che andava bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

80 minuti senza cambi. L'Atalanta ha messo in difficoltà il Manchester City, e Gian Piero Gasperini ha spiegato in conferenza stampa come mai non abbia effettuato sostituzioni fino agli ultimi dieci minuti: "Ho visto che andavano molto bene e non c'era bisogno di altro, era difficile fare meglio. Soprattutto in quel momento. I cambi sono stati fatti quando sono rimasti in dieci".