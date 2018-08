Atalanta, Gasperini: "Abbiamo 2 risultati su 3. Ma dobbiamo segnare"

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport dopo la conferenza stampa ed in vista della gara di domani contro il Copenaghen (0-0 all'andata): "Purtroppo all'andata il campo non era ottimale come al solito. Qua fa freddo, la temperatura non è il massimo ma va bene lo stesso. I gol mancati all'andata? Abbiamo avuto molte occasioni, secondo me è stato un po' un caso. Anche nelle altre partite abbiamo sempre centrato la porta, mi auguro che domani sia diverso. Cosa si gioca l'Atalanta? Ci giochiamo questo inizio di stagione. Sapevamo che dovendo giocare i preliminari ci sarebbe stata una partita così, decisiva. Ora giochiamoci questi 90 minuti, abbiamo due risultati su tre ma dobbiamo assolutamente fare gol. Il gioco dell'Atalanta? Difficile fare paragoni col passato. La squadra di 2 anni fa è molto diversa, abbiamo sempre cambiato molto. Abbiamo inserito 11 giocatori nuovi in rosa e con la base dello scorso anno stiamo cercando di creare un'altra squadra. Portiere titolare? Oramai secondo me non si può parlare di titolare e riserva nel ruolo, in tutte le squadre ci sono almeno due giocatori in grado di fare i titolari. Come affronteremo la gara? Questo lo vedremo in campo. Noi cercheremo di rispettare le nostre caratteristiche ed il nostro gioco. Il Copenaghen dovrà vincere, quindi credo che si esporrà un po' di più Noi avremo spazi, ma loro quando attaccano hanno una notevole pericolosità, anche sui calci piazzati".