Atalanta, Gasperini: "Abbiamo dominato, bravi a leggere il match"

Dopo la bella e rotonda vittoria di Frosinone, in casa Atalanta ha parlato Gian Piero Gasperini. Queste le parole del trainer orobico.

Con tutto il rispetto per il Frosinone, ma per certi tratti sembrava la partitella del giovedì.

"Con il passare dei minuti è diventato così. Su questo campo tante squadre sono andate in difficoltà. Oggi a noi, è andato tutto per il verso giusto. Abbiamo dominato.

Un commento su Duvan Zapata, nuovo capocannoniere di questa Serie A?

"Ha numeri importanti e lo sta dimostrando. Siamo felici del nostro andamento, anche e soprattutto di quello ottenuto lontano da casa. Siamo stati bravi a leggere bene i vari momenti del match. Stiamo utilizzando bene le frecce a nostre disposizione".

Il Frosinone ha provato ad addormentare la partita nei primi minuti, sbaglio?

"Hanno questa caratteristica. Cercano di ripartire spesso in contropiede, ma noi siamo stati bravissimi ad imporre i nostri ritmi".

Kusulevski ti è piaciuto?

"Assolutamente. Gioca con personalità ed imposta le sue iniziative; queste caratteristiche le ho intraviste spesso anche in allenamento".

Sogno Champions League, e alla prossima gara c'è l'impegno contro la Roma.

"Stiamo cercando di provare a fare bene per il terzo anno consecutivo. Ci sono tante squadre in pochissimi punti; è un campionato equilibrato per i posti in Europa. Stiamo competendo con tante squadre che sognano. Tra sette-otto domeniche avremo un quadro più chiaro, ora è presto".

Quinto gol in campionato per un sempre più determinante Mancini.

"Assolutamente, ogni settimana riesce a crescere. E' un calciatore in evoluzione continua".