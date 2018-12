Atalanta, Gasperini: "Abbiamo qualche limite ma la prestazione c'è stata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato al sito ufficiale dopo la sconfitta subita contro il Napoli in casa: "Globalmente i ragazzi hanno fatto una buona gara. Hanno pareggiato con merito e hanno giocato bene, meglio il secondo tempo anche se nel finale ci è mancata un po' di energia e i loro cambi sono stati determinanti perché avevano un altro passo, che nessuno poteva reggere. Abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare contro tutte. E' vero che le partite sono tutte difficili e non possiamo mai perdere morale, è una componente importante per tutte le squadre. La sconfitta di Empoli? Ormai è una partita che è passata. Così è stato anche stasera, forse abbiamo qualche limite che non ci permette di fare qualcosina di più. Limiti che però non tolgono niente alla prestazione e all'impegno dei ragazzi".