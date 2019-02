© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato ai canali ufficiali del club nerazzurro il ko contro il Torino: “È un momento così, alla prima situazione andiamo sotto in una gara giocata bene. In due minuti abbiamo compromesso la partita, poi diventa complicato. Ho visto comunque una squadra che sta bene, meno fiduciosa. Ora dobbiamo fare una buona semifinale di Coppa Italia, poi il ritorno lo avremo dopo due mesi in cui dovremo concentrarci sul campionato. Adesso la Coppa Italia è nella nostra testa. In questo momento non siamo fortunati, ci sono questi momenti, ultimamente col Milan e oggi ci sono state due partite che stavamo conducendo bene e che sono andate in direzioni diverse. Accettiamo questo, siamo di nuovo nel mucchio. Giochiamo questa semifinale e poi avremo due mesi per pensare al campionato. È fondamentale giocare bene, la Fiorentina è una squadra forte, veloce in attacco. Sarà importante fare un buon risultato e ci prepariamo per questo. Le basi si mettono con la partita di Firenze, anche se c’è il ritorno”.