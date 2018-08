Atalanta, Gasperini: “Soddisfatto della gara, qualificazione possibile”

Dopo il pari per 0-0 contro il Copenhagen al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha analizzato la prestazione della sua squadra. “E' un discreto risultato, non buono ma neanche negativo. L'atteggiamento - ha detto l'allenatore della Dea - è stato positivo, la gara decisiva è quella del ritorno ma lo sapevamo. Avremmo voluto un piccolo vantaggio”.

C'è da essere ottimisti per la sfida di ritorno? “E' anche vero che fuori gara le squadre avversarie osano qualcosa in più, questo risultato ci permette di giocare alla pari. Loro avranno il fattore campo da sfruttare. Abbiamo fatto bene, una buona gara. Abbiamo la convinzione di poter fare bene al ritorno, nei 90' siamo in grado di poterci giocare la qualificazione. Se tiri in porta 19 volte devi fare gol, abbiamo giocato tre giorni fa e magari c'era un po' di stanchezza in più nelle gambe. Però la prossima settimana arriveremo meglio all'appuntamento”.

Le condizioni di Rigoni? “In Europa non può giocare, almeno i preliminari. Potrebbe giocare eventualmente nei gironi, domani si aggregherà in modo definitivo. Sarà utilizzabile per il campionato, magari in questo momento è mancato Ilicic per questo tipo di gare. Devo tuttavia elogiare i ragazzi, è stata un'ottima partita. Non siamo stati premiati, ma nel calcio bisogna guardare anche le prestazioni e sono soddisfatto. L'Europa sarebbe un grande traguardo per noi, ci piacerebbe avere una nuova chance nella competizione. Arrivare ai gironi è il nostro obiettivo, almeno al momento. Poi si vedrà".

Come sta Ilicic? “E' uscito dall'ospedale, avrà bisogno di 2-3 settimane per recuperare. Poi potrà aggregarsi alla squadra, la cosa più importante è che il ragazzo sia sulla via del recupero”.