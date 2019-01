© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Rai è intervenuto Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, dopo la vittoria sul campo del Frosinone: “Stiamo attraversando un ottimo periodo, stiamo facendo partite con conentrazione e qualità. Oggi non era così facile come precisione, su questo campo molte squadre hanno faticato. Poi la partita si è messa bene e abbiamo fatto un’ottima gara. Zapata? Merito di tutta la squadra e l’ambiente, il giocatore ha trovato un ambiente ideale per esprimere le proprie qualità che sono note. Chiaro che adesso sta facendo qualcosa di superiore alle precedenti stagione. L’Atalanta gioca assieme a 8-9 squadre nel giro di pochissimi punti, tutti stanno facendo ottime gare e si stanno rinforzando sul mercato, è un campionato veramente aperto e incerto per le posiziono europee. Se pensiamo al campionato o alla Coppa Italia? Il campionato per noi è una strada importante, vogliamo fare bene. Alla Juventus penseremo da lunedì, è una squadra che da anni non perde una competizione e cercheremo di afre il massimo”.