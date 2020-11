Atalanta, Gasperini allontana le pressioni: ma qual è il vero obiettivo dei nerazzurri?

"Le aspettative? Le alimentano gli altri. Non ho mai avuto una sensazione di difficoltà. Comunque la squadra ha sempre dimostrato una buona presenza e identità, questa situazione è figlia di una pressione come se l'Atalanta dovesse vincere lo scudetto". Le parole di Gian Piero Gasperini - al termine del pareggio di domenica contro l'Inter - sono chiare e non hanno bisogno di nessuna spiegazione: le varie pressioni arrivano soltanto dall'esterno e il momento che sta attraversando l'Atalanta non è per nulla negativo. Considerazioni più che giuste, anche perché il tecnico di Grugliasco non ha mai parlato di scudetto o altro, riducendo ad icona le domande relative sulle velleità tricolori. L'interrogativo però sorge spontaneo: quali sono i veri obiettivi della Dea?

TRAGUARDO EUROPEO - La dirigenza non vuole mai sbilanciarsi, soprattutto in un periodo in cui i nerazzurri devono ritrovare i meccanismi che hanno permesso a una macchina, a tratti perfetta, di esprimere un ottimo calcio e di ottenere risultati concreti negli ultimi quattro anni. Tolto il ko contro il Liverpool e le due sconfitte consecutive in campionato con Napoli e Samp, l'Atalanta rimane comunque in corsa per la qualificazione agli ottavi di Champions e a -4 dalla prima posizione: la percezione è sempre la stessa dopo un periodo di affaticamento, gli orobici puntano ancora all'Europa. Possibilmente alla competizione più importante.

ASTICELLE E PRIMI QUATTRO POSTI - Non è mai semplice confermarsi nuovamente dopo due terzi posti consecutivi. Tra outsider e grandi ritorni ci sarà da battagliare per le prime quattro posizioni: in casa Atalanta sanno benissimo che non sarà semplice arrivare nuovamente in Champions, ma ormai l'asticella è stata posta in alto. Inoltre l'ingresso nella competizione continentale più importante ha dato una dimensione differente alla compagine orobica: le pressioni - almeno secondo Gasperini - sono state allontanate, ma l'obiettivo sembra essere chiaro anche senza dichiarazioni e riferimenti diretti.