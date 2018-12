Atalanta, Gasperini: "Ancelotti bravo, non facile ereditare risultati di Sarri"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa pre-gara, il tecnico dell'Atlanta Gian Piero Gapserini si è soffermato sul Napoli: "Arriviamo determinati e carichi per cercare di fare una bella partita. Ci misuriamo contro una grande squadra, la seconda in classifica: il Napoli sta facendo cose pregevoli, sia dal punto di vista tecnico che estetico: è una squadra bella da veder giocare. Ancelotti è stato molto bravo perché non era facile ereditare i risultati di Sarri: ha cambiato molto ottenendo però gli stessi apprezzamenti".