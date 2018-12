Atalanta, Gasperini: “Anche Napoli ha sofferto, ci è mancata energia”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’Atalanta s’è arresa ieri sera al Napoli. La formazione di Gian Piero Gasperini ha perso per 2-1, mentre il tecnico della Dea ha parlato della prestazione offerta dalla sua squadra attraverso Radio Rai. “Beffa? Abbiamo subito un gol in avvio, poi la sconfitta è arrivata nel finale. In mezzo, invece, abbiamo disputato una buona gara. Nel primo tempo avevamo la sensazione di poter giocare bene, ma abbiamo concesso troppo. Il Napoli è stato molto pericoloso. Nella ripresa abbiamo alzato il ritmo e avuto più coraggio, però dopo il pari ci è mancata energia”, le parole di Gasperini che ha poi proseguito: “Se per un attimo abbiamo pensato anche a vincere la gara? Il Napoli ha fatto dei cambi importanti, inserendo elementi veloci in attacco. Noi dietro siamo un po’ acciaccati, abbiamo avuto difficoltà dopo qualche loro cambio. Abbiamo pensato anche a vincere, ma nel finale abbiamo avuto qualche problema”.

L’Atalanta ha battuto l’Inter. La squadra di Mancini è diversa da quella di Ancelotti? “Sono diverse le partite, ogni gara ha una sua storia. Abbiamo fatto soffrire anche il Napoli, poi la gara è stata condizionata dal primo gol. Non sono dispiaciuto dalla prestazione, tutt’altro”.