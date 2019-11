© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato della possibile introduzione del Challenge per gli allenatori. "Richiedere il VAR da parte dell'allenatore non penso sia una soluzione. Io non lo chiederei mai, sono a 70 metri, l'arbitro è a dieci. Che siano loro a decidere, poi è chiaro che il livello della polemica è alto".