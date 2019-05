© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Genoa, il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato anche dell'assenza di Alejandro Gomez: "È pesantissima, ma dobbiamo superare anche questa gara. Ha avuto una crescita, già giocava su alti livelli. Negli ultimi mesi ha avuto un ascendente e un carisma anche sulla squadra. Non solo un giocatore straordinario, ma anche di grande peso per il gruppo. Abbiamo perso Ilicic l'altra volta, ora lui. Ma in un campionato ci sta. Dobbiamo arrivare a capo di questa gara".