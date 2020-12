Atalanta, Gasperini assicura: "Adesso senza coppe siamo tutte allo stesso livello"

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato così ai canali ufficiali del club orobico il match vinto in rimonta contro la Roma: “Oggi era difficilissimo, incontravamo una squadra molto forte e con uno svantaggio iniziale era ancora più complicato. Loro erano tecnici e veloci, abbiamo rischiato subito, ma il secondo tempo è stato di un’altra categoria grazie agli ingressi e alla prestazione di tutti. Il gol che mi è piaciuto di più? Sono tutti bellissimi tutti e quattro, sono molto contento per Zapata e per Ilicic, ma sono tutti gol di pregevole fattura. Adesso giochiamo tutti lo stesso numero di partite, mentre prima giocavamo solo noi e ci capitava di affrontare squadre come la Sampdoria o il Verona che erano fresche, ora siamo tutti allo stesso livello, le difficoltà sono uguali per tutti. Ora ci godiamo questa vittoria perché è molta importante, abbiamo incontrato tutte quelle di alta classifica tranne il Milan e il Sassuolo. La squadra c’è, cresce e ha identità, possiamo migliorare ancora”.