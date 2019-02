© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua intervista rilasciata a RaiSport, il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, ha parlato anche delle attenzioni che potrebbero esserci sull'arbitro dopo le polemiche di domenica scorsa che hanno riguardato proprio i viola nella gara del Franchi contro l'Inter: "Per fortuna io credo che si ogni volta e ad ogni partita si azzeri sempre tutto. Le polemiche ci sono state in diverse partite quest’anno ma domani sera è un’altra gara e speriamo che almeno sotto questo aspetto non ci siano".