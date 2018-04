Atalanta, Gasperini: "Barrow? Ha questi colpi. Sarà importante per noi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club bergamasco commentando la vittoria ottenuta sul campo del Benevento: "Pedaliamo forte per l'obiettivo Europa, sono stati tre punti importanti. Non era così scontato, soprattutto all'inizio abbiamo sofferto, poi siamo venuti fuori bene. Il gol di Barrow? Lui ha questi colpi, ha fatto un bel gol, c'erano anche gli spazio e le condizioni giuste. Poi si è un po' adagiato ma ci sta dando soddisfazione, da qui alla fine potrà essere importante. Adesso dobbiamo recuperare bene le energie nervose, la gara col Torino è fondamentale. Vediamo come ci arriveremo. Per andare in Europa certe partite bisogna vincerle".