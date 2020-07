Atalanta, Gasperini: "Bella prestazione e bei gol. Ilicic? Non è al meglio, dobbiamo lavorarci"

Ai canali ufficiali dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato la bella vittoria nel derby contro il Brescia di ieri sera: "Abbiamo avuto subito il gol e poi dieci minuti di difficoltà come ci è capitato altre volte. Abbiamo sofferto alcune situazioni pericolose ma credo dipenda dal giocare spesso ma penso che poi la squadra si è ripresa. E' stata la serata giusta per cambiare un po' anche se gare come quella col Brescia poteva essere una trappola. I ragazzi però hanno giocato bene e fatto dei bei gol. Rossi? Se lo merita di giocare, è con noi dall'inizio. Purtroppo il ruolo del portiere non è facile, ma per l'attaccamento e quanto da allo spogliatoio meriterebbe spazio in più. Muriel? Vediamo. Non so se ha rotto uno scalino o due a casa e dovranno metterli a posto. Superata la contusione e risolti i punti non ha particolari problemi. Non so quanto ci vorrà, forse una settimana. Ilicic? Dobbiamo recuperarlo bene dal punto di vista fisico perché non è nella condizione di prima della sosta. Dobbiamo lavorare bene con lui che ha grande disponibilità per tornare al meglio. Sabato la gara contro l'Hellas di Juric? Ivan non è più un allievo, loro sono la vera sorpresa del campionato. Non è stata fortunata, ma la vedevo inserita nella lotta per il settimo posto. Sarà dura, dovremo essere preparati".