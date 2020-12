Atalanta, Gasperini: "Bella vittoria che mancava da un po' e che ci prepara alla Juve"

vedi letture

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini commenta così ai canali ufficiali del club orobico il successo di oggi contro la Fiorentina: “È una bella vittoria, mancava da diverse giornate in campionato anche se avevamo fatto bene in Champions. Avevamo perso dei punti per strada, non era una partita facile e averla vinta così nettamente è un bel segnale. Non è mai facile, abbiamo avuto opportunità clamorose, loro ne avevano avuta una con Vlahovic. La Champions porta via energie perché giochiamo ogni settimana, normalmente si gioca ogni 2-3 settimane. Indubbiamente è difficile recuperare giocando così spesso. Avremo la Juve mercoledì, testa di serie di Champions League. È una squadra che ha aggiunto giocatori importanti in rosa, è una squadra destinata a venire fuori ancora più forte dell’anno scorso. Con questa vittoria sicuramente possiamo prepararci meglio alla sfida contro di loro”.