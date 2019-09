Atalanta, Gasperini: "Bene in Serie A, dobbiamo riscattarci in Europa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata in casa del Sassuolo, il tecnico dell'Atalanta Gasperini ai microfoni di Radio Rai 1 ha detto: "Abbiamo finito questo pellegrinaggio, dalla prossima gara torneremo a giocare sul nostro campo e sarà un vantaggio per noi ma in trasferta abbia sempre fatto ottime gare e questa sera abbiamo fatto una mezzora straordinaria. Il campionato è partito nel modo migliore, ora vogliamo fare una bella figura anche in Champions, la serata di Zagabria è stata brutta per noi, speriamo di poter fare una bella gara in Champions. Avvertivamo la simpatia in generale di altre tifoserie ed è stata una pessima serata, speriamo di aver analizzato gli errori in tutti i modi e martedì abbiamo l'opportunità di far ricredere il nostro esordio anche se incontriamo una squadra forte ma in Champions è così e vogliamo essere all'altezza di questa competizione che ci siamo guadagnati sul campo. Sfruttare il Derby d'Italia? Il campionato è partito nel modo migliore, siamo dispiaciuti di non aver giocato in casa e aver fatto un punto in due gare casalinghe ma la sberla di Zagabria ci è servita in campionato, abbiamo avuto una reazione notevole, siamo curiosi anche noi e vogliamo tenere in alto il campionato italiano e fare bene anche in Champions. Speriamo che sia così anche martedì".