Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo tornando anche sulla vittoria dell'Olimpico contro la Roma: "È stata una gara molto positiva contro una squadra che aveva entusiasmo. Bisogna subito voltare pagina come abbiamo fatto con le altre gare e pensare al Sassuolo. C'è difficoltà a giocare tante partite vicine, ci possono essere cali di concentrazione. Non è facile per tutti infilare delle serie di risultati. Io penso già a domani. Le partite sono tutte ravvicinate, non fai in tempo a rivedere una giocata che già c'è una nuova partita. Dobbiamo recuperare velocemente le energie dalla partita di Roma, c'è stato un risultato importante. La classifica è corta, ma è molto buona. Dobbiamo scendere in campo e giocare con le giuste ambizioni".

