L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha analizzato così a Radio Rai il pareggio col Chievo: "In questa fase della stagione tutte le squadre stanno dando il massimo per cercare di recuperare posizioni in classifica. Il Chievo è ultimo, ma recentemente aveva sempre fatto partite equilibrate. Per come si era messo il match di oggi, credo che sia stato importante strappare un pareggio, anche se alla vigilia avremmo sicuramente sperato in qualcosa di in più. Avevamo alcuni calciatori affaticati, non avevamo la solita brillantezza di sempre, ma i ragazzi hanno avuto la qualità e la fiducia di raddrizzare la gara nonostante le difficoltà".